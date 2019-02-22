Экономика

Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в РоссииРоссийская газета 01:58

Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики России по итогам 2018 года в 20 процентов ВВП. Об этом пишет РБК со ссылкой на предварительные данные ведомства. Таким образом, объем теневой экономики снизился: в 2015-2016 годах Росфинмониторинг оценивал этот показатель в 28 процентов ВВП.
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с чего всё началось

Финансовая разведка оценила в ₽20 трлн объем теневой экономики в России

В 2016 году объем теневой экономики составил 28,3% ВВП, или 24,3 трлн руб. В 2017 году объем теневой экономики, по оценке Росфинмониторинга, сократился почти на 8 пунктов, до 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.). По предварительной оценке, в 2018 году теневая экономика составила порядка 20% ВВП.
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РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
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Звание генерала армии присвоено в России впервые за четыре года

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«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
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Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
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