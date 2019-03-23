«Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭСРеальное время 03:15

с чего всё началось

На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна "Росэнергоатом". Реакторную установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности.

Футбол Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема» Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.

Происшествия В центре Могадишо прогремел мощный взрыв Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Армия и оружие Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщиков США над Балтикой За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.

Армия и оружие Более полумиллиона пациентов получили помощь в клинике МО в Петербурге За полтора года свыше 500 тысяч пациентов получили медицинскую помощь в центрах многопрофильной клиники Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова.

Происшествия Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Происшествия В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Политика Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Политика Астану официально переименовали в Нур-Султан "Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.

Общество В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Общество Крымчане выступили против креветочной фермы на месте «КаZантипа» Жители Крыма организовали акцию протеста против строительства креветочной фермы на косе между селом Поповка и поселком Штормовое, где ранее проходил музыкальный фестиваль «КаZантип».

Происшествия МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.

Общество Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.

Политика Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.