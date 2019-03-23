«Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭСРеальное время 03:15

с чего всё началось

На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна "Росэнергоатом". Реакторную установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности.

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Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.

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Политика Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве перед началом акции националистов улицы патрулируют 1,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

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Происшествия Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.

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