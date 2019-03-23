«Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭСРеальное время 03:15

с чего всё началось

На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна "Росэнергоатом". Реакторную установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности.

Происшествия Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.

Общество В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.

Футбол Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол» Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Шоу-бизнес Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

Футбол Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче.

Спорт Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020 Сборная России по фигурному катанию получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020 по итогам выступления на первенстве мира этого года, которое проходит в японской Сайтаме.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Политика Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.

Происшествия Кемеровскому полицейскому запретили носить бороду на работе Полицейский в ответ подал в суд. По его мнению, наличие бороды у правоохранителей в России никакими правилами и законами не запрещено.

Финансы Банк России дал сигнал к снижению ставок При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 г. Благодаря интересу инвесторов и спекулянтов к российским активам доходности облигаций федерального займа существенно снизились.

Политика Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все» Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты.

Футбол Уткин: «Станислав Саламович, Украина в футбол играет. А мы — нет» Известный блогер Василий Уткин отреагировал на ничью в матче сборных Португалии и Украины (0:0) в рамках 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020.

Спорт Йоханнес Бе сравнялся с Фуркадом по количеству побед за сезон 25-летний норвежец повторил рекорд француза Мартена Фуркада по количеству побед за один сезон.

Общество Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Армия и оружие Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у западных границ России Сразу 3 американских самолета B-52H, способных нести ядерное оружие, были замечены неподалеку от Калининградской области.

Культура Сериал «Сверхъестественное» завершится после 15 сезона Стало известно, что 15 сезон популярного американского сериала «Сверхъестественное» станет финальным для проекта.

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Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Единоборства Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218 Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).