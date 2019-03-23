Наука
«Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭСРеальное время 03:15
На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна "Росэнергоатом". Реакторную установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности.
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с чего всё началось
По информации концерна "Росэнергоатом", впервые в реакторе энергоблока №2, работающем на мощности, достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню.Российская газета04:03
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Второй блок Нововоронежской АЭС-2 выведен на минимально-контролируемый уровень мощности
Центр энергетической экспертизы02:03
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