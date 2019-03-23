Наука

«Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭСРеальное время 03:15

На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна "Росэнергоатом". Реакторную установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности.
Читать в источнике
с чего всё началось
По информации концерна "Росэнергоатом
", впервые в реакторе энергоблока №2, работающем на мощности, достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню.
Российская газета04:03

Подробнее о событии

В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС

РИА Новости02:06

На новом энергоблоке Нововоронежской АЭС-2 запустили ядерный реактор

ТК Звезда02:24

Второй блок Нововоронежской АЭС-2 выведен на минимально контролируемый уровень мощности

ТАСС02:10

На Нововоронежской АЭС-2 успешно запущен реактор нового энергоблока

Актуальные Новости03:19

На Нововоронежской АЭС-2 запущен реактор инновационного энергоблока

Российская газета04:03

Второй блок Нововоронежской АЭС-2 выведен на минимально-контролируемый уровень мощности

Центр энергетической экспертизы02:03

Пуск ядерного реактора прошел на новом энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2

РЕН ТВ02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Спорт

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира

Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

Обновлено 21 марта в 05:58
Происшествия

Эвакуации в Петербурге затронули сотни объектов и 24 тысячи человек

В четверг, 21 марта, в Петербурге было эвакуировано 23 915 человек, при этом угрозы поступили в отношении 661 объекта, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».
Обновлено вчера в 03:23
Космос

Получены детальные снимки звезд возрастом 12,8 миллиарда лет

Используя адаптивную оптику на телескопе «Gemini South» в Чили, астрономы получили удивительно четкое изображение и уточнили возраст одного из старейших звездных скоплений Млечного Пути, что позволило им «вернуться» в прошлое в момент, когда Вселенной был примерно миллиард лет, и раскрыть некоторые аспекты формирования нашей Галактики.
Обновлено вчера в 07:49
Политика

Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма

Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Трамп отменил новые санкции против КНДР

Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
Обновлено вчера в 16:23
Финансы

ЦБ решил сохранить ключевую ставку

По данным регулятора, ЦБ будет принимать решения по ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, оценивая риски со стороны внешних условий, допускается переход в будущем к снижению ключевой ставки.
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено 21 марта в 22:09
Политика

Президент Турции посетит Россию 8 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Наука

Первый тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида

Специалисты рассказали, что известный тираннозавр Скотти не только самый первый найденный представитель семейства тираннозавридов, но и самый крупный.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие

НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши

Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.
Обновлено в 03:06
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 02:04
Здоровье

«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США

Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

В Белгородской области застрелен мужчина, напавший на полицейского

Напарник произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего ликвидировал нападавшего. Раненый полицейский госпитализирован.
Обновлено в 04:08
Политика

Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов

Послы стран «Большой семерки» (G7) направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову, в котором рассказали о возможной угрозе срыва президентских выборов, которые пройдут в стране на следующей неделе.
Обновлено в 05:17
Политика

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Наука

В Китае клонировали полицейскую собаку

Обновлено 21 марта в 01:20
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске

Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Политика

Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено 21 марта в 14:56
Общество

Названы знаки Зодиака, которых ждет успех в 2019 году

Китайский гороскоп на 2019 году рассказал, что больше всего повезет Близнецам, у них уже в июле сбудутся самые заветные желания.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

Сербский генерал назвал решение сотрудничать с НАТО политическим

Ветеранам сербской армии, участвовавшим в конфликте с НАТО 1999 года, тяжело дается нынешнее сотрудничество с Североатлантическим альянсом, но таково политическое решение для пользы страны, заявил РИА Новости генерал-полковник Владимир Лазаревич.
Обновлено в 04:44
Происшествия

При пожаре в овощехранилище в Липецкой области погибли четыре человека

Обновлено в 04:46
Авто

Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque

Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.
Обновлено вчера в 11:20
Музыка

Макаревич отказался объясняться за нарисованную в Госдуме свинью

Музыкант Андрей Макаревич не стал комментировать рисунок свиньи, который он изобразил в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных новому федеральному закону о культуре.
Обновлено вчера в 10:49
Баскетбол

Леброн Джеймс впервые за 14 лет пропустит плей-офф НБА

Леброн Джеймс пропустит плей-офф впервые за 14 лет. В 2005 году он в составе «Кливленда» проводил свой второй сезон в НБА.
Обновлено в 04:59
Политика

Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года

В свою очередь, рейтинг неодобрения деятельности главы государства снизился до минимальных значений и составил 26,2 процента.
Обновлено вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Водо-водяной энергетический реактор
Водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением, представитель одной из наиболее удачных ветвей развития ядерных энергетических установок, получивших широкое распространение в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное