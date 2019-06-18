Экономика

Росбанк в рамках акции снизил ставку по всем ипотечным продуктамСтроительная Газета вчера в 11:00

Росбанк снизил ставку по всем ипотечным кредитам, в том числе по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках, до 10,5%. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что акция продлится до 17 сентября.
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