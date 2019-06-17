Экономика

Росбанк в рамках акции снизил ставку по всем ипотечным продуктамСтроительная Газета вчера в 11:00

Росбанк снизил ставку по всем ипотечным кредитам, в том числе по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках, до 10,5%. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что акция продлится до 17 сентября.
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Финансы

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В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

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Обновлено вчера в 04:23
Политика

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Россия планирует начать поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин.
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Политика

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Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
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Директора Фонда кино избили в Москве

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Стала известна дата встречи секретарей Совбезов РФ, США и Израиля

В Иерусалиме 24–25 июня состоятся переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меира Бен-Шаббата.
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Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Общество

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Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на 1 млн рублей.
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Авто

«АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены на все модели автомобилей Lada

По сообщениям представителей компании, с 1 июля 2019 года компания «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на все модели LADA.
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Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже

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Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки

Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
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Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин

Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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