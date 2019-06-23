Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекойВедомости вчера в 06:48
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка. У жителей этих регионов на обслуживание кредита уходит пятая часть зарплаты.
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Заемщик со средней московской зарплатой может рассчитывать на одну из самых маленьких квартир — площадью 27,4 кв. м. Меньше только в Приморском крае (26,1 кв. м) и Севастополе (24,9 кв. м).РБКвчера в 03:00
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Магаданская область, по оценкам аналитиков, стала регионом с самой доступной ипотекой
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