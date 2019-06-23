Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекойВедомости вчера в 06:48

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка. У жителей этих регионов на обслуживание кредита уходит пятая часть зарплаты.
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Аналитики назвали регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Сколько платит за ипотеку средний россиянин Доля зарплаты, которую будет тратить средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась, показало исследование Росбанка (есть у РБК).
РБКвчера в 03:00

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Названы регионы с самой доступной ипотекой

РИА Новостивчера в 06:05

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Ведомостивчера в 06:48

Аналитики назвали регионы России с самой доступной ипотекой

Говорит Москвавчера в 06:34

Магаданская область, по оценкам аналитиков, стала регионом с самой доступной ипотекой

Эхо Москвывчера в 08:32

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Коммерсантъвчера в 05:04

Названы регионы с самой доступной ипотекой

Московский Комсомолецвчера в 04:45

Аналитики назвали регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

РБКвчера в 03:00
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