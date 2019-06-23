Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекойВедомости вчера в 06:48

Сколько платит за ипотеку средний россиянин Доля зарплаты, которую будет тратить средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась, показало исследование Росбанка (есть у РБК).

с чего всё началось

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка. У жителей этих регионов на обслуживание кредита уходит пятая часть зарплаты.

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Кино Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.

Политика ЦИК Украины не разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду Центризбирком Украины отказался регистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады от партии «Движение новых сил», созданной бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Политика Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20 Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).

Политика Кадыров сообщил о доставке из Сирии пяти российских девочек-сирот С лета 2017 года Кадыров способствовал возвращению из Сирии и Ирака 158 человек, в том числе 137 детей, напомнил глава Чечни.

Общество Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.

Политика В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

Происшествия Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.

Политика Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Наука Кому на Руси водить хорошо Многие не спешат восхищаться успехами в области автономного транспорта, а говорят о всевозможных препятствиях: ямах на дорогах, лихих водителях вокруг, а главное — о зиме, длящейся в России большую часть года.

Общество Названы самые наркозависимые регионы России В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Наука В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.

Авто В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.

Экономика В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки "Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.

Общество В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Экономика ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.

Происшествия Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Технологии Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс истосковалась по сексу Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.