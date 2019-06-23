Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекойВедомости 06:48
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка. У жителей этих регионов на обслуживание кредита уходит пятая часть зарплаты.
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Сколько платит за ипотеку средний россиянин Доля зарплаты, которую будет тратить средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась, показало исследование Росбанка (есть у РБК).РБК03:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:38, Вашингтон
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Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
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Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках
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Армия и оружие
Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
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Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
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Миронов предложил ввести санкции против Грузии
Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить импорт грузинских товаров, чтобы адекватно отреагировать на антироссийские выступления в Тбилиси.
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Акция протеста в Тбилиси завершилась
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Политика
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Авто
Минский автозавод выпустил первую партию тягачей, соответствующих стандартам Euro 6
Еще в апреле минувшего года производитель из Минска реализовал свою первую грузовую машину, отвечающую требованиям Euro 6 - МАЗ 5440М9, ее купила организация из города Барановичи, занимающаяся автоперевозками за рубежом и в Беларуси.
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Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
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Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
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