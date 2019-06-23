Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекойКоммерсантъ 05:04

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Читать в источнике
с чего всё началось

Аналитики назвали регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Сколько платит за ипотеку средний россиянин Доля зарплаты, которую будет тратить средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась, показало исследование Росбанка (есть у РБК).
РБК03:00

Подробнее о событии

Магаданская область, по оценкам аналитиков, стала регионом с самой доступной ипотекой

Эхо Москвы08:32

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Ведомости06:48

Названы регионы с самой доступной ипотекой

РИА Новости06:05

Аналитики назвали регионы России с самой доступной ипотекой

Говорит Москва06:34

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Коммерсантъ05:04

Названы регионы с самой доступной ипотекой

Московский Комсомолец04:45

Аналитики назвали регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

РБК03:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:51, Вашингтон
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Наука

Топологический сверхпроводник обеспечил идеальное туннелирование

Открытие показывает ранее неизвестное свойство топологических изоляторов и может пригодиться при разработке новых устройств в области спинтроники и сверхпроводящих датчиков, пишут авторы статьи в журнале Nature, которая попала на обложку выпуска.
Обновлено вчера в 05:39
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В Минске госпитализировали посла Сербии

Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Путешествия

Booking.com определил самые гостеприимные страны мира

Обновлено 21 июня в 07:48
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Политика

ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации

В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
Обновлено в 16:22
Политика

ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата

РБК сравнил оценки ООН с действующим демографическим прогнозом Росстата от декабря 2018 года и обнаружил, что практически по всем параметрам прогноз ООН гораздо пессимистичнее.
Обновлено в 17:00
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Общество

В ОНФ выяснили, каких учителей не хватает в России

Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» выяснили, каких учителей не хватает в российских школах.
Обновлено в 18:00
Общество

Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов

Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:52
Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Происшествия

Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере

Обновлено в 17:23
Музыка

Гагарина закончила выступление на Дворцовой «Миллионом голосов»

Обновлено в 17:41
Космос

Жители Канзас-Сити приняли воздушные шары за светящиеся НЛО

Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Космос

Командование на МКС перешло к россиянину

Обновлено в 17:23
Спорт

Российская сборная во 2-й день Европейских игр завоевала 21 медаль

Во второй медальный день Европейских игр, которые проходят в Минске, сборная России пополнила свою копилку наград на 21-ну медаль из 38-ми, разыгранных на соревнованиях.
Обновлено в 16:27
Политика

В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера

В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщили организаторы митинга.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийский демарш клубов

Обновлено в 15:39
Политика

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:43
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Происшествия

В Магнитогорске в ДТП погиб один человек и пострадали четыре ребенка

Обновлено в 11:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное