Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекойВедомости 06:48

Сколько платит за ипотеку средний россиянин Доля зарплаты, которую будет тратить средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась, показало исследование Росбанка (есть у РБК).

с чего всё началось

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка. У жителей этих регионов на обслуживание кредита уходит пятая часть зарплаты.

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

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