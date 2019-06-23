Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекойВедомости 06:48
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка. У жителей этих регионов на обслуживание кредита уходит пятая часть зарплаты.
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Сколько платит за ипотеку средний россиянин Доля зарплаты, которую будет тратить средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась, показало исследование Росбанка (есть у РБК).РБК03:00
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