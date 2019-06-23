Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекойКоммерсантъ 05:04
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
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Сколько платит за ипотеку средний россиянин Доля зарплаты, которую будет тратить средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась, показало исследование Росбанка (есть у РБК).РБК03:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:18, Вашингтон
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