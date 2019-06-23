Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекойКоммерсантъ 05:04

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
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Аналитики назвали регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Сколько платит за ипотеку средний россиянин Доля зарплаты, которую будет тратить средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась, показало исследование Росбанка (есть у РБК).
РБК03:00

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Эхо Москвы08:32

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

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Аналитики назвали регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

РБК03:00

Названы регионы с самой доступной ипотекой

РИА Новости06:05

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Коммерсантъ05:04

Названы регионы с самой доступной ипотекой

Московский Комсомолец04:45

Аналитики назвали регионы России с самой доступной ипотекой

Говорит Москва06:34
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