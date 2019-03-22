Экономика
Росбанк начал процедуру присоединения банка «ДельтаКредит»Банки.ру вчера в 12:51
Росбанк начал процедуру присоединения банка «ДельтаКредит», сообщается на сайте Центрального банка России.
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Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28
Политика
В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил правительство американского президента Дональда Трампа в краже $5 млрд у Венесуэлы для производства лекарств.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
В Сети появились эффектные кадры перелета «Русских витязей»
Министерство обороны РФ поделилось кадрами перелета «Русских витязей» в Малайзию.
Обновлено в 14:20
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Футбол
Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Религия
Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге
Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Авто
Автопарк Андрея Аршавина включает только немецкие машины
Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин имеет большой автопарк, но он включает только немецкие автомобили.
Обновлено в 14:11
Общество
The Prodigy пригласила фанатов группы на похороны Флинта
Обновлено в 19:20
Спорт
Чемпионкой мира по фигурному катанию стала Алина Загитова
Алина Загитова стала чемпионкой по фигурному катанию 2019 года.
Обновлено вчера в 09:41
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Футбол
СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста
Отмечается, что группа болельщиков «Луго» скандировала оскорбительные кричалки в адрес Зозули, и, в частности, желала украинскому футболисту смерти.
Обновлено в 20:08
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью
Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено в 11:26
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено в 07:54
Политика
Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Общество
Каким знакам зодиака повезет, а каким нужно быть осторожным
У ЛЬВОВ день наполнен самыми разными событиями, общением как с близкими, так и с малознакомыми людьми.
Обновлено вчера в 19:05
Музыка
Мединский спрогнозировал победу Лазарева на «Евровидении»
Министр культуры РФ Владимир Мединский спрогнозировал победу на «Евровидении-2019» российского певца Сергея Лазарева.
Обновлено в 11:07
Общество
Мощный снегопад предрекли синоптики москвичам
Обновлено в 20:41
Теннис
Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года
Обновлено в 17:59
Политика
Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
Обновлено в 13:53
Политика
Мировой энергетический совет считает РФ энергетической сверхдержавой
Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы, в каком бы направлении ни пошла международная энергетика, считает генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.
Обновлено в 20:37
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14