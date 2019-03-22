Экономика

Росбанк начал процедуру присоединения банка «ДельтаКредит»Банки.ру вчера в 12:51

Росбанк начал процедуру присоединения банка «ДельтаКредит», сообщается на сайте Центрального банка России.
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Росбанк начал процедуру присоединения банка «Дельтакредит»

Rambler News Serviceвчера в 13:03

Росбанк начал процедуру присоединения банка «ДельтаКредит»

Банки.рувчера в 12:51

Росбанк завершит присоединение ДельтаКредит к 1 июня

Плас21 марта в 04:16

Росбанк начал процедуру присоединения «ДельтаКредита»

ТАССвчера в 12:42
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Обновлено в 17:47
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Политика

В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил правительство американского президента Дональда Трампа в краже $5 млрд у Венесуэлы для производства лекарств.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие

В Сети появились эффектные кадры перелета «Русских витязей»

Министерство обороны РФ поделилось кадрами перелета «Русских витязей» в Малайзию.
Обновлено в 14:20
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Футбол

Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета

Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Религия

Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге

Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Авто

Автопарк Андрея Аршавина включает только немецкие машины

Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин имеет большой автопарк, но он включает только немецкие автомобили.
Обновлено в 14:11
Общество

The Prodigy пригласила фанатов группы на похороны Флинта

Обновлено в 19:20
Спорт

Чемпионкой мира по фигурному катанию стала Алина Загитова

Алина Загитова стала чемпионкой по фигурному катанию 2019 года.
Обновлено вчера в 09:41
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
Футбол

СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста

Отмечается, что группа болельщиков «Луго» скандировала оскорбительные кричалки в адрес Зозули, и, в частности, желала украинскому футболисту смерти.
Обновлено в 20:08
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью

Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено в 11:26
Политика

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено в 07:54
Политика

Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Общество

Каким знакам зодиака повезет, а каким нужно быть осторожным

У ЛЬВОВ день наполнен самыми разными событиями, общением как с близкими, так и с малознакомыми людьми.
Обновлено вчера в 19:05
Музыка

Мединский спрогнозировал победу Лазарева на «Евровидении»

Министр культуры РФ Владимир Мединский спрогнозировал победу на «Евровидении-2019» российского певца Сергея Лазарева.
Обновлено в 11:07
Общество

Мощный снегопад предрекли синоптики москвичам

Обновлено в 20:41
Теннис

Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года

Обновлено в 17:59
Политика

Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера

Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
Обновлено в 13:53
Политика

Мировой энергетический совет считает РФ энергетической сверхдержавой

Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы, в каком бы направлении ни пошла международная энергетика, считает генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.
Обновлено в 20:37
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

Обновлено в 18:14
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