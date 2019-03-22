Экономика
Росбанк начал процедуру присоединения «ДельтаКредита»ТАСС вчера в 12:42
Росбанк начал процедуру реорганизации в форме присоединения банка "ДельтаКредит". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Регулятор оповещает о начале процедуры реорганизации Росбанка в соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности, уточняется в сообщении.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Происшествия
Россиянина задержали на Бали за контрабанду орангутанга
Обновлено в 03:21
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Общество
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»
Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:10
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Жасмин оправдалась за шикарное авто на похоронах Началовой
Певица Жасмин отреагировала на публикации СМИ относительно своего дорогого авто на похоронах певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 06:55
Наука
Подростки, добровольно ищущие уединения, не проявили склонности к депрессии
На основе ответов авторы хотели отделить добровольное уединение от различного рода социального притеснения, из-за которого человек вынужден оставаться один.
Обновлено в 03:45
Спорт
После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра
Обновлено в 07:05
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
64-летний Брюс Уиллис и его 40-летняя жена поженились во второй раз
19 марта звезда фильмов «Крепкий орешек» отметил свое 64-летие, а буквально спустя 2 дня Уиллис и его 40-летняя жена решили еще раз признаться друг другу в любви по случаю своей оловянной свадьбы.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Астану официально переименовали в Нур-Султан
"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Хасавюрте 86 человек госпитализировали с ОКИ
Пока пациенты получают медпомощь в полном объеме, расследованием причин вспышки инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:09
Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 06:25
Политика
МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане
Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Песков подтвердил информацию о встрече Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию 8 апреля.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Владимир Лазаревич: потери сербской армии в Косово составили 0,7%
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославия с 24 марта по 10 июня 1999 года, приведшие к гибели и ранению тысяч человек, были начаты под предлогом защиты албанского населения автономного края Косово и Метохия от действий сербской армии и полиции.
Обновлено в 05:00
Политика
Правозащитники США призвали обнародовать доклад Мюллера
Правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" призвала власти США опубликовать доклад, подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером по итогам расследования приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Общество
Астролог опубликовала прогноз для всех знаков зодиака
Астролог Василиса Володина в своем Instagram рассказала, что в начале марта Уран вошел в знак Тельца.
Обновлено в 07:06
Футбол
Португалия и Украина не забили голов в матче отбора Евро-2020
Сборные Португалии и Украины сыграли вничью в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:39
Хоккей
Боченски назвал Шумакова жалким трусом
Капитан «Барыса» Брэндон Боченски после проигранной четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Авангарду» (1:4) оскорбил форварда соперников Сергея Шумакова.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что бьет дочь ремнем
«Если в ваших фантазиях после прочтения слов: в комнате висел «Дядюшка ремень» и он пару раз навещал Лизу, вы видите, что я схватил огромный солдатский ремень и лупасил ребенка со всего маху в течение всей ее жизни, простите, но, к сожалению, вы больны», - пишет бывший участник шоу.
Обновлено в 01:03