Росавтодор покроет российские дороги «суперасфальтом»Вести.Ru вчера в 21:25

В России начнут масштабно применять «суперасфальт». Технологию, которая позволяет учитывать климатические особенности и интенсивность движения на дорогах каждого региона, зафиксируют в национальном ГОСТе, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.

с чего всё началось

Испытания длятся три года, и положено около 550 километров автодорог. Минусом "суперасфальта" можно назвать его высокую стоимость, что не позволит покрыть все российские дороги, но в ближайшие два года он, в частности, на крымской трассе "Таврида".

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