Экономика
Росавиация просит Минфин выделить деньги на погашение долгаДолги.ру 05:55
Задолженность образовалась в период с 2015 по 2018 г и продолжает увеличиваться. По правилам Минобороны ряд ведомств, среди которых МЧС и Росгвардия, имеют право на безвозмездное обслуживание операторами аэропортов. Расходы оплачивает Росавиация, средства выделяются из бюджета.
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