Экономика
Росавиация просит Минфин выделить деньги на погашение долгаДолги.ру 05:55
Задолженность образовалась в период с 2015 по 2018 г и продолжает увеличиваться. По правилам Минобороны ряд ведомств, среди которых МЧС и Росгвардия, имеют право на безвозмездное обслуживание операторами аэропортов. Расходы оплачивает Росавиация, средства выделяются из бюджета.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Технологии
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Задержан обстрелявший маршрутку житель Тюмени
В Тюмени 27 апреля водитель Lada Priora, проезжая мимо притормозившей маршрутки, выстрелил из пневматического пистолета в боковое стекло микроавтобуса.
Обновлено в 08:04
Общество
МВД потребовало доступ к врачебной тайне
В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Политика
Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ранее отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме, назвав это попыткой "соблазнить граждан Украины паспортами РФ" и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 07:49
Политика
Немецкий депутат призвал судить Порошенко на трибунале по Донбассу
Депутат берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что президента Украины Петра Порошенко, полномочия которого истекают в мае, следует передать под суд Международного трибунала по военным преступлениям в Донбассе, для создания которого достаточно доказательств.
Обновлено в 04:38
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Происшествия
При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей
При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Политика
Рада призвала отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала отменить указ об упрощённом режиме получения гражданства жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 09:22
Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Во ФСИН рассказали о «еле живых» арестантах после допросов следователей
В 2018 году федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в следственные изоляторы Москвы и Московской области около 200 подследственных.
Обновлено в 08:12
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Немецкое концертное агентство подало в суд на Светлану Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
На Украине рассказали, кто получит российские паспорта первыми
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука поделился в эфире канала «Обозреватель» данными о том, кто из жителей Донбасса получит российские паспорта в первую очередь.
Обновлено в 05:21
Политика
Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства
Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии
Россия стала действовать после того, как террористы начали атаку против Сирийской арабской армии в Хаме.
Обновлено в 07:06
Спорт
Самбистки подрались на турнире во Владивостоке
Инцидент произошел 27 апреля на международном турнире "Мемориал Юрия Потапова" после схватки за бронзовую медаль среди женщин в весовой категории до 56 килограммов.
Обновлено в 07:24
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Jaguar Land Rover наградит водителей криптовалютой
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Молодежь провинции Эс-Сувейда проводит акцию «Я люблю Сирию»
Акция получила название «Я люблю Сирию».
Обновлено в 03:00
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
СМИ сообщают о введении «налога на тунеядство» с 1 мая. Это не так
Некоторые российские СМИ сообщают о том, что с 1 мая 2019 года будет введен новый налог с безработных.
Обновлено в 03:00
Авто
Все больше северян могут позволить себе купить автомобиль
Обновлено в 03:22