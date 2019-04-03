Росавиация предложила возобновить авиасообщение с УкраинойRT на русском 08:56

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами. Об этом сообщила представитель ведомства.

Политика Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.

Армия и оружие Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400 Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.

Происшествия Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

Авто В Сети появились первые изображения нового BMW X5 M BMW X5 M существенно преобразится сзади, где появится полностью новый бампер с расположенными по бокам вертикальными противотуманными фарами.

Общество Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.

Политика В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины рассказал об отношении Зеленского к российскому правительству.

Единоборства Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».

Гаджеты Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».

Политика Помпео заявил о планах США противостоять влиянию России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет противостоять распространению влияния России на Кубе, в Венесуэле и всем Западном полушарии.

Футбол Сёмин: сегодня VAR против нас, а завтра — за. Боженька всё видит Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом».

Происшествия Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи Краснодарский суд рассмотрит дело 29-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей в Сочи, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

Происшествия ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Футбол Занев расторг контракт с «Енисеем» Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.

Футбол «Наполи» на выезде проиграл «Эмполи» "Эмполи" выиграл у "Наполи" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо.

Общество МВД назвало самые опасные регионы России Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.

Политика Президент Анголы рассказал о целях визита в Россию Президент Анголы Жоау Лоуренсу заявил, что прибыл в Россию, чтобы расширить экономические связи двух стран.

Происшествия В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась пикантным фото View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.

Интернет Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Общество В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.

Политика Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.