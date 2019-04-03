Политика

Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщениеBFM.ru 09:20

В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Российское ведомство выразило уверенность, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров.
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Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Газета.Ru12:25

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Интерфакс09:00

Росавиация предложила возобновить авиасообщение между Россией и Украиной

РИА Новости09:38

Росавиация предложила возобновить авиасообщение между Россией и Украиной

Ведомости09:10

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

RT на русском08:56

Росавиация предложила властям Украины провести переговоры для возобновления авиасообщения

ТАСС08:47

Россия в ответ на меры Киева предложила возобновить все рейсы на Украину

РБК09:46
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Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»

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