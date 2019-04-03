Политика
Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщениеBFM.ru 09:20
В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Российское ведомство выразило уверенность, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров.
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Армия и оружие
Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ
Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в конгрессе перед американскими законодателями.
Обновлено в 13:46
Футбол
Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Авто
Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes
Президент России Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes Е-класса, который был выпущен на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 07:56
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Игры
Сэтрион пополнила список бойцов Mortal Kombat 11
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Байден ответил на претензии обвинивших его женщин
Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.
Обновлено в 16:47
Экономика
Акционеры «Полюса» размещают акции почти на $400 млн
Владелец 82,44% акций российского золотодобывающего «Полюса» – Polyus Gold International Саида Керимова, сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в среду вечером начала ускоренный сбор заявок для продажи на Московской бирже примерно 3,5%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 14:31
Авто
Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport
Маленький кроссовер с возрожденным названием Puma придет на смену EcoSport, а на рынке будет конкурировать с Volkswagen T-Roc.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
В целом в Москве «негативно» отнеслись к намерению Альянса отправить военные корабли в Черное море, отметил Песков.
Обновлено в 06:08
Хоккей
Все только начинается: СКА сравнял счет в серии с ЦСКА
Хоккеисты петербургского СКА на своем льду обыграли московский ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ со счетом 3:1 и сравняли счет в серии - 2-2.
Обновлено в 15:16
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела до $69 на данных о росте запасов в США
Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к снижению, Brent опустилась до 69 долларов за баррель после выхода данных о значительном росте запасов этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:37
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.
Обновлено в 12:12
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление ФСБ РФ распространило видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 15:03
Кино
Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом РФ Алексеем Булдаковым пройдет в московском Доме кино в воскресенье, 7 апреля.
Обновлено в 09:01
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Футбол
Жена Кокорина: «Кажется, этот ад никогда не закончится»
Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение Пресненского суда продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды похитителей собак под Москвой
В Московской области правоохранительное органы задержали банду похитителей собак, которая продавала украденных животных в рестораны с «экзотической кухней».
Обновлено в 14:33
Политика
Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу
Обновлено в 09:08
Футбол
Занев расторг контракт с «Енисеем»
Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.
Обновлено в 13:18
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено в 14:37
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:27
Экономика
Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь
Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье
На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Ужахов объяснил решение суда о штрафе в 150 тысяч
Суд назначил штраф в 150 тысяч по делу об участии в акции протеста из-за повторного административного наказания, отметил председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, заявив о намерении обжаловать данное решение.
Обновлено в 10:13