Политика

Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщениеBFM.ru 09:20

В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Российское ведомство выразило уверенность, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров.
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Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Интерфакс09:00

Россия в ответ на меры Киева предложила возобновить все рейсы на Украину

РБК09:46

Росавиация предложила возобновить авиасообщение между Россией и Украиной

РИА Новости09:38

Украина останавливает чартеры

Коммерсантъ08:57

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

RT на русском08:56

Росавиация предложила властям Украины провести переговоры для возобновления авиасообщения

ТАСС08:47

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Газета.Ru12:25
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Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко

Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования.
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Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
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«Заряженная» версия Lada Granta Sport выехала на тесты

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63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
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Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

Специалисты UpGuard пояснили, что не располагают данными о том, долго они хранились в приложении, так как база была закрыта 3 апреля после того, как Bloomberg сообщил об утечке в Facebook, а соцсеть предупредила Amazon.
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Финансы

Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит

В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено в 20:45
Политика

Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа

Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
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Экономика

Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона

Трудовой кодекс России уже предусматривает право работника получать зарплату на счет в банке по своему выбору, а не на выбранный работодателем в рамках зарплатного проекта.
Обновлено в 08:00
Авто

Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии

Lada 4x4 признали лучшим компактным внедорожником в Германии.
Обновлено в 20:31
Происшествия

Владелец затонувшего у берегов Курил судна осужден за гибель 4 моряков

Обновлено в 22:02
Армия и оружие

В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Технологии

Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь

Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Политика

Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского

Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Карлоса Гона повторно арестовали в Японии

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено в 21:08
Происшествия

Мать троих детей бросила трехмесячного младенца одного в квартире

Сотрудники полиции Якутии спасли брошенного матерью в квартире на четыре дня трехмесячного младенца.
Обновлено в 21:45
Происшествия

Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой

Чемпионат по вольной борьбе в одной из спортивных школ Чечни завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram-аккаунте chechnya_life.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В министерстве здравоохранения Якутии идут обыски

«Обыски идут в здании Минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра», — сказал собеседник.
Обновлено в 22:07
Политика

Опрос показал шансы Зеленского и Порошенко во втором туре

Почти половина украинцев проголосуют за актера Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, а за его оппонента – нынешнего главу государства Петра Порошенко свой голос отдадут лишь 19,8% - таковы данные экзит-пола, проведенного телеканалами "112 Украина" и NewsOne совместно с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром "Социальный мониторинг".
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено в 12:19
Общество

В Хакасии разогнали подразделение администрации после скандала на КЭФ

Таковы результаты служебной проверки, которая прошла в администрации губернатора после скандала на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

США намерены продолжить давление на Германию по «Северному потоку — 2»

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет продолжать попытки изменить позицию Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2», заявила глава отдела политического планирования госдепа США Кайрон Скиннер в ходе выступления в Вашингтоне.
Обновлено в 21:47
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Политика

В США демократов заинтересовали налоговые декларации Трампа за 5 лет

Демократы попросили Службу внутренних доходов (СВД) предоставить налоговые декларации Дональда Трампа за период с 2013 по 2018 годы.
Обновлено в 21:55
Общество

Названы самые безопасные и опасные регионы России

Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено в 05:24
Общество

Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram

В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Армия и оружие

Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль

Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено в 12:35
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