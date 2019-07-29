Политика

Росавиация хочет возобновить полеты на УкраинуГазета.Ru 09:17

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
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Александр Васильевич Нерадько
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Российский государственный деятель, руководитель Росавиации, бывший руководитель Ространснадзора и Федеральной аэронавигационной службы.
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