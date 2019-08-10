Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в СеверодвинскеПятый канал вчера в 17:19

По данным госкорпорации, еще трое человек пострадали в результате происшествия в Архангельской области. Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
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