По данным госкорпорации, еще трое человек пострадали в результате происшествия в Архангельской области. Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске

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