Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в СеверодвинскеПятый канал вчера в 17:19
По данным госкорпорации, еще трое человек пострадали в результате происшествия в Архангельской области. Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
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«Росатом» сообщил о гибели 5 своих сотрудников при взрыве на полигоне в Архангельской области
Коммерсантъвчера в 17:43
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