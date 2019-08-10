«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме». Пострадавших госпитализировали в специальное медицинское учреждение.

«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками

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