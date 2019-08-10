Происшествия
«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источникамиРБК 17:26
«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», — заявили в «Росатоме». Пострадавших госпитализировали в специальное медицинское учреждение.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Политика
В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов
В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено в 19:52
Музыка
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева трогательно поздравила своего супруга с днем рождения
Российская актриса Нонна Гришаева очень тепло поздравила с днем рождения своего 36-летнего супруга, режиссера Александра Нестерова, опубликовав в Instagram их семейное фото.
Обновлено в 21:03
Здоровье
Ремонт больницы на острове Ольхон завершится до 1 декабря
Все работы по комплексному капитальному ремонту с благоустройством территории завершатся 1 декабря 2019 года, сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.
Обновлено в 12:51
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено в 20:45
Экономика
Путин и миф о чудотворце. Спустя 20 лет Кремль ничего не может сделать для развития страны, поскольку не делал этого и раньше
Фото: РИА Новости Двадцать лет назад, 9 августа 1999 года, к власти пришел Владимир Путин.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
В Москве прошли похороны Вилли Токарева
Помещение храма было украшено цветами и горящими свечами. Похороны Вилли Токарева состоялись на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено в 22:30
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Технологии
Искусственный интеллект поможет находить пропавших людей
Эксперты рынка IT нашли новое назначение для искусственного интеллекта. Высокотехнологичный инструментарий поможет находить пропавших людей.
Обновлено в 07:11
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Общество
Губернаторский оркестр Петербурга освобождает помещения в Доме радио, куда должен въехать дирижер Курентзис
В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что освобождаемые оркестрами помещения в Доме радио планируется передать под оркестр и оперу дирижера Теодора Курентзиса.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Барселона В» разгромила «Зенит-2»
Обновлено в 13:30
Музыка
Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk
Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk.
Обновлено в 21:38
Музыка
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Наука
Как дожить до 100 лет: 9 привычек долгожителей
Быть организованным Исследование, продолжавшееся в США в течение 80 лет, подтвердило: люди, предпочитающие спланированную, хорошо организованную жизнь, в итоге живут дольше, чем те, кто полагается на авось.
Обновлено в 11:18