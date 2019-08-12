Происшествия

Росатом предложил Кремлю наградить погибших при испытаниях ракетыВедомости 19:24

Росатом направил в администрацию президента России предложение о награждении государственным наградами пяти своих сотрудников, которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, сообщил директор Российского Федерального ядерного центра (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». входит в «Росатом») Валентин Костюков в интервью телеканалу города Сарова, где расположено предприятие.
Читать в источнике
Комментировать160

Подробнее о событии

Погибших при взрыве ракеты сотрудников «Росатома» представят к наградам

РБК16:52

Погибшие под Архангельском военнослужащие оказались выходцами из Сарова

КП - Нижний Новгородвчера в 14:55

Директор ядерного центра заявил, что жизнь пострадавших сотрудников вне опасности

ТАСС15:08

Семьям атомщиков, погибших при взрыве в Архангельской области, выплатят пособия в размере 120 окладов

Нижегородская Правда13:48

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

РИА Новости12:27

Пятеро погибших на Северодвинском полигоне работали в Саровском ядерном центре

ГТРК Нижний Новгород08:13

Погибших под Архангельском сотрудников «Росатома» представят к наградам

RT на русском16:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Общество

Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти

Обновлено в 21:20
Экономика

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Футбол

Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против Неймара

На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие

В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году.
Обновлено в 19:59
Энергетика

В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти

Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Обновлено в 11:58
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Экономика

Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес

Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после развода с мужем

Американская певица и актриса Майли Сайрус на отдыхе в Италии была замечена в компании блогера и предпринимательницы Кейтлин Картер.
Обновлено в 17:12
Политика

Зарубежных послов пригласят в Совфед после публикаций о митингах

Ранее 11 августа зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона в ходе прошедших митингов в столице.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Обновлено в 16:50
Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 17:56
Общество

В Сети высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо

Пользователи соцсети Facebook высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо. Об этом 11 августа сообщило издание Daily Mail.
Обновлено в 18:06
Происшествия

В Испании автомобиль врезался в террасу бара

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс

В субботу 10 августа 41-летний лидер рок-группы Muse Мэттью Беллами сочетался браком со своей возлюбленной, 29-летней моделью Элль Эванс — пара уже поделилась в соцсетях официальными фотографиями с торжества.
Обновлено в 08:02
Экономика

Виктор Томенко: «Порядок освобождает мысли»

Представители СМИ собрались в кабинете Виктора Томенко вечером 8 августа. Значительная часть беседы была посвящена экономическому блоку.
Обновлено в 21:47
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено в 20:02
Политика

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Музыка

Музыкальный критик назвал скандал Наргиз и Фадеева пиар-ходом

В свою очередь сама исполнительница назвала решение Фадеева обыкновенной травлей и объявила о решении подать на продюсера в суд.
Обновлено в 09:27
Общество

Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки

Обновлено 09 августа в 14:32
Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:28
Происшествия

Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС

Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.
Обновлено в 19:04
Гаджеты

Xiaomi добавила в MIUI режим максимального энергосбережения

Во внутренней тестовой версии прошивки MIUI 9.8.10 отыскали новую функцию, которую Xiaomi готовит для своих пользователей.
Обновлено в 17:08
Путешествия

Туристы рассказали, какими услугами пользуются в аэропорту

Специалисты сервиса опросили 2 350 пользователей, выяснив, какие дополнительные услуги в аэропортах важны для них.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

"Командование оккупационных войск рассылает указания в подчинённые соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам", - сообщает RT со ссылкой на украинские источники.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:05
Политика

Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер

Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии.
Обновлено в 16:02
Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
Главное