Происшествия
Росатом предложил Кремлю наградить погибших при испытаниях ракетыВедомости 19:24
Росатом направил в администрацию президента России предложение о награждении государственным наградами пяти своих сотрудников, которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, сообщил директор Российского Федерального ядерного центра (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». входит в «Росатом») Валентин Костюков в интервью телеканалу города Сарова, где расположено предприятие.
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Погибшие под Архангельском военнослужащие оказались выходцами из Сарова
КП - Нижний Новгородвчера в 14:55
Пятеро погибших на Северодвинском полигоне работали в Саровском ядерном центре
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