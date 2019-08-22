Экономика
Росатом предлагает строить по концессии ледоколы «Лидер» для СМПNeftegaz.ru 03:59
Росатом хочет строить по концессии серию атомных ледоколов «Лидер» для Северного морского пути (СМП). Об этом сообщили Ведомости, ссылаясь на подготовленную госкорпорацией презентацию проекта.
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Госкорпорация «Росатом» предлагает построить по концессии серию атомных ледоколов «Лидер» для Северного морского пути. Этот вопрос обсуждался в конце июля на заседании межведомственной рабочей группы по организации финансирования их строительства.Ведомостивчера в 17:13
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Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме
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Происшествия
В Ростове гости на свадьбе устроили стрельбу
Устроивших стрельбу в воздух гостей свадьбы в Ростове-на-Дону доставили в полицию.
Обновлено в 11:48
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Обновлено в 09:07
Происшествия
Несколько туристов погибли от удара молнии на юге Польши
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Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.
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Армия и оружие
«Иловайский котел» оказался тройным
Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
Обновлено в 08:50
Энергетика
В «Роснефти» ответили на идею Минфина о налоге на попутный газ
В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».
Обновлено в 10:24
Политика
Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.
Обновлено в 10:51
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе в Калифорнии
Полиция штата Калифорния сообщила, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта в городе Оровилль сгорел самолет марки Cessna Citation.
Обновлено вчера в 19:37
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
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Теннис
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Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Общество
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Обновлено в 02:20
Политика
Путин обвинил США в разработке новой ракеты до разрыва ДРСМД
Президент России Владимир Путин обвинил США в том, что те начали испытывать новую ракету задолго до выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).Об этом говорит скорость, с котором Вашингтон провел испытания.
Обновлено вчера в 12:12
Гаджеты
Google отказалась от «сладких» названий в Android 10
Google решила убрать из системы наименований своей ОС Android различные названия сладостей, которые были понятны не всем.
Обновлено в 11:15
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
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