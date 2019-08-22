Госкорпорация «Росатом» предлагает построить по концессии серию атомных ледоколов «Лидер» для Северного морского пути. Этот вопрос обсуждался в конце июля на заседании межведомственной рабочей группы по организации финансирования их строительства.

с чего всё началось

Росатом хочет строить по концессии серию атомных ледоколов «Лидер» для Северного морского пути (СМП). Об этом сообщили Ведомости, ссылаясь на подготовленную госкорпорацией презентацию проекта.

Росатом предлагает строить по концессии ледоколы «Лидер» для СМП

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