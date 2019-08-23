В пятницу, 23 августа, в Мурманске ФГУП «Атомфлот» заключило контракт с петербургским Балтийским заводом на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Напомним, что уже три таких судна (головное и два стандартных серийных) строятся на этом же предприятии.

Балтийский завод построит ещё два атомных ледокола

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