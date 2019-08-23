Экономика

«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледоколаRT на русском 09:06

Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
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«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола

RT на русском09:06

В «Росатоме» назвали дату начала строительства нового атомного ледокола

РИА Новости08:05

Балтзавод и Росатом подпишут контракт на постройку новых атомных ледоколов

Известиявчера в 08:49

Балтзавод и «Атомфлот» подписали договор о строительстве еще двух атомных ледоколов за 100 млрд рублей

Коммерсантъ Санкт-Петербург05:06

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Интерфакс - Россия04:04

Глава Росатома рассказал о сроках закладки четвертого атомного ледокола проекта 22220

ТАСС08:17

Балтийский завод и «Росатом» подпишут контракт на постройку новых атомных ледоколов

Народные новостивчера в 08:34
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Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых

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Huawei раскрыла информацию о процессорах в осенних флагманских смартфонах

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Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
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Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку

Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
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Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
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Стало известно, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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Российский клуб претендует на защитника «Милана»

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В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа

Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.
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Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

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Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
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Футбол

16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель Месси

Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси.
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Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций

Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
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В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
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Политика

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Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
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Политика

МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что защитник Данил Круговой не примет участие в матче с «Зенитом» в седьмом туре РПЛ.
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Власти Москвы объяснили отказ в проведении митингов 31 августа

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Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
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Hasbro купит владельца мультфильма «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается на сайте Hasbro.
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