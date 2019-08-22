Экономика

«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледоколаRT на русском 09:06

Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
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Атомфлот и Балтийский завод подписали договор о строительстве ещё 2 атомных ледоколов проекта 22220

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