Экономика
«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледоколаRT на русском 09:06
Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
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Балтзавод и «Атомфлот» подписали договор о строительстве еще двух атомных ледоколов за 100 млрд рублей
Коммерсантъ Санкт-Петербург05:06
Балтийский завод и «Росатом» подпишут контракт на постройку новых атомных ледоколов
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