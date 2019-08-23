Экономика
«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледоколаRT на русском вчера в 09:06
Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
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Балтийский завод и «Росатом» подпишут контракт на постройку новых атомных ледоколов
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Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 05:06
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Балтзавод и Росатом подпишут контракт на постройку новых атомных ледоколов
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