Экономика

«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессииВедомости вчера в 17:13

«Лидер» будет единственным в мире ледоколом, который сможет проходить через льды толщиной до 4,3 м и прокладывать путь шириной до 50 м. Три таких ледокола должны стать частью программы освоения Северного морского пути.
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«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

Госкорпорация «Росатом» предлагает построить по концессии серию атомных ледоколов «Лидер» для Северного морского пути. Этот вопрос обсуждался в конце июля на заседании межведомственной рабочей группы по организации финансирования их строительства.
Ведомостивчера в 17:13

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Росатом хочет строить атомные ледоколы «Лидер» по концессии. Первый стоит 120 млрд рублей

Фонтанка.Ру05:02

«Ведомости»: «Ростатом» предлагает строить ледоколы «Лидер» по концессии

Коммерсантъ04:26

«Росатом» предлагает строить серийные ледоколы «Лидер» по концессии

ПРАЙМ01:49

СМИ: Росатом хочет строить атомные ледоколы «Лидер» по концессии

DP.RU02:26

«Ведомости»: Росатом предложил строить по концессии ледоколы «Лидер» для Севморпути

ТАСС02:06

Ледоколы «Лидер» предложили отдать в концессию Росатому

Будущее России. Национальные проекты02:38

«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

Ведомостивчера в 17:13
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

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Обновлено в 03:40
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В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера

Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами

В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
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Как инопланетяне видят Землю в телескопы

Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено 19 августа в 05:35
Культура

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
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Политика

Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча

Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
Обновлено в 03:47
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

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Происшествия

Названа причина крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана

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Экономика

«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег

Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 02:40
Общество

Twitter удалил оскорбляющий флаг России контент

"По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:41
Авто

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

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«Совершенно секретно»: Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилось, в какой форме премьер-министр Дании Метте Фредриксен рассказала об отказе Копенгагена продать Гренландию.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Суд в третий раз арестовал Галямину

Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.
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Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Политика

Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
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Общество

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Над Донецком подняли флаги России

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Общество

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Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
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Футбол

«МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер»

Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер».
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В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
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