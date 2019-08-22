Госкорпорация «Росатом» предлагает построить по концессии серию атомных ледоколов «Лидер» для Северного морского пути. Этот вопрос обсуждался в конце июля на заседании межведомственной рабочей группы по организации финансирования их строительства.

с чего всё началось

«Лидер» будет единственным в мире ледоколом, который сможет проходить через льды толщиной до 4,3 м и прокладывать путь шириной до 50 м. Три таких ледокола должны стать частью программы освоения Северного морского пути.

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