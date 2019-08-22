Экономика

«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессииВедомости вчера в 17:13

«Лидер» будет единственным в мире ледоколом, который сможет проходить через льды толщиной до 4,3 м и прокладывать путь шириной до 50 м. Три таких ледокола должны стать частью программы освоения Северного морского пути.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

Госкорпорация «Росатом» предлагает построить по концессии серию атомных ледоколов «Лидер» для Северного морского пути. Этот вопрос обсуждался в конце июля на заседании межведомственной рабочей группы по организации финансирования их строительства.
Ведомостивчера в 17:13

Подробнее о событии

Росатом предлагает строить по концессии ледоколы «Лидер» для СМП

Neftegaz.ru03:59

«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

Ведомостивчера в 17:13

СМИ: Росатом хочет строить атомные ледоколы «Лидер» по концессии

DP.RU02:26

«Ведомости»: Росатом предложил строить по концессии ледоколы «Лидер» для Севморпути

ТАСС02:06

«Росатом» предлагает строить серийные ледоколы «Лидер» по концессии

ПРАЙМ01:49

Ледоколы «Лидер» предложили отдать в концессию Росатому

Будущее России. Национальные проекты02:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Общество

Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей

Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Политика

Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча

Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
Обновлено в 03:47
Политика

Захарова оценила слова Зеленского об условиях возвращения России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке заявление украинского главы Владимира Зеленского, который назвал условия для возвращения России в G8.
Обновлено в 03:55
Политика

Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные избили актеров «Коляда-театра»

Обновлено в 02:23
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Наука

Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

Обновлено в 02:58
Спорт

Сегодня Медведев приедет на открытие WorldSkills в Казань

Премьер-министр России посетит столицу Татарстана с рабочей поездкой Сегодня, 22 августа, в Казань приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев, чтобы присутствовать на церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Марат Башаров мечтает о возвращении бывшей жены

Оглядываясь на прожитые годы, Башаров признается, что все еще мечтает вернуть бывшую жену.
Обновлено в 00:31
Политика

Дания отказалась продавать США Гренландию

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу американцам Гренландии.
Обновлено вчера в 01:01
Политика

В украинском МИДе готовятся к встрече Зеленского и Трампа в Польше

Украинская дипломатия изо всех сил пытается раздуть интригу вокруг предстоящих встреч президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, даже если эти встречи носят мимолетный характер.
Обновлено в 02:00
Авто

Hyundai Creta следующего поколения поделится двигателями с Kia Seltos

Помимо Creta и Seltos, новый 115-сильный дизельный дизельный двигатель, как ожидается, в ближайшем будущем будет использоваться в других моделях Hyundai и Kia.
Обновлено вчера в 01:36
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек

Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Происшествия

СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Политика

Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 14:27
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном

Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

В Находке ввели режим ЧС из-за ливня

Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.
Обновлено в 00:26
Культура

Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле

Обновлено в 01:07
Экономика

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Финансы

Доходности ОФЗ продолжают двигаться вниз - вчера кривая просела еще на 5-9 б.п

Доходности ОФЗ продолжают двигаться вниз – вчера кривая просела еще на 5-9 бп для большинства бенчмарков (итого движение на 7-14 бп за последние 2 торговых сессии).
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Обновлено в 00:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное