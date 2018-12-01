Экономика

«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями
Коммерсантъ
03:11

«Росатом» готов продавать 49% в компании Akkuyu Nuclear, которая строит АЭС «Аккую», частями, сообщил журналистам на полях саммита G20 глава госкорпорации Алексей Лихачев. «Мы не ставим перед собой задачу продаже всех 49% в первом пуле, в первый сессии»,— приводит его слова «Интерфакс».
Коммерсантъ03:11

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«Росатом» не будет продавать 49% акций проекта АЭС «Аккую» сразу

ПРАЙМ04:17

Росатом готов продавать 49% «Аккую нуклеар» по частям

Экономика сегодня03:20

«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями

Коммерсантъ03:11

Лихачев заявил о готовности Росатома продавать 49% «Аккую нуклеар» частями

Интерфаксвчера в 17:51

«Росатом» не ставит задачу продажи всех 49% проекта АЭС «Аккую» в один этап

РИА Новостивчера в 17:34

Продажа доли Росатома в турецкой АЭС «Аккую» может проходить частями

ТАССвчера в 17:15

«Росатом» может продать 49% в проекте АЭС «Аккую» в несколько этапов

Rambler News Serviceвчера в 17:09
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:40, Ашберн
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Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
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Два проекта за счет средств РФ будут профинансированы в Узбекистане

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Аналитический центр Centre of Economic Performance (CEP) оценил экономический эффект предлагаемой сделки между Британией и ЕС по Brexit и пришел к мрачным результатам.
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