Футбол
Рони Лопеш перейдет из «Монако» в «Севилью»Спорт-Экспресс 12 августа в 22:47
Сегодня, 13 августа, 23-летний нападающий сборной Португалии пройдет медосмотр, после чего сделка будет подтверждена.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Космос
«Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры
Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Совбез: США намерены использовать тему кибератак для ядерных ударов
США пытаются придать легитимность своим обвинениям в адрес других стран якобы в совершении кибератак с целью проводить против этих государств военные операции, вплоть для применения ядерного оружия, считает замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика
В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.
Обновлено в 02:02
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество
Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе
Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, эти изменения не имеют смысла.
Обновлено в 06:43
Интернет
Обнаружена уязвимость, позволяющая взломать любой компьютер на Windows
Сотрудники компании Microsoft обнаружили опасную уязвимость в службах терминалов Windows.
Обновлено в 10:02
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Обновлено в 09:21
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Экономика
В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком
Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).
Обновлено в 03:04
Политика
Кабмин Украины отказался согласовывать увольнение Кличко
Действующий состав кабмина Украины отказался рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:42
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны.
Обновлено в 07:34
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17
Обновлено в 08:52
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Космос
В «Укрзализныце» признали, что не могут запустить скоростной поезд от Киева до Одессы
Глава правления «Укрзализныцы» Евгений Кравцов утверждает, что состояние железнодорожной колеи в стране не позволяет уменьшить время курсирования поездов из Одессы в Киев.
Обновлено в 02:11
Политика
Грузия занизила ущерб от потери российских туристов
Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян экстренно госпитализирован
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено в 09:01
Происшествия
Константина Янкаускаса арестовали еще на девять суток
Зюзинский районный суд арестовал на девять суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 09:28
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20