Футбол

Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной ВенесуэлыСпорт-Экспресс вчера в 15:07

Нападающий "Ньюкасла" Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы. На счету 29-летнего форварда, который оформил в товарищеском матче с США дубль, уже 24 гола за национальную команду.
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Бывший форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы

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Экс-форвард «Зенита» Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
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По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.
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Согласно опубликованному в апреле прогнозу Минэкономразвития, базовый сценарий предусматривает постепенное снижение цен на нефть до конца 2019 года, при этом среднегодовая стоимость барреля российский нефти Ural по итогам 2019 года прогнозируется на уровне $63,4. В 2020 году цена, согласно прогнозу, может опуститься до $59,7, а к 2024 году — до $53,5.
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Стало известно, что принц Гарри подарил Меган на рождение ребенка

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Пожар на заводе лакокрасочной продукции в Советске Калининградской области локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
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Хосе Саломон Рондон
Венесуэльский футболист
венесуэльский футболист, нападающий футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион» и сборной Венесуэлы. Чемпион России, обладатель Кубка Венесуэлы и Суперкубка России.
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