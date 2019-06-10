Футбол
Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной ВенесуэлыСпорт-Экспресс вчера в 15:07
Нападающий "Ньюкасла" Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы. На счету 29-летнего форварда, который оформил в товарищеском матче с США дубль, уже 24 гола за национальную команду.
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Экс-форвард «Зенита» Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
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