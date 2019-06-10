Футбол
Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной ВенесуэлыСпорт-Экспресс вчера в 15:07
Нападающий "Ньюкасла" Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы. На счету 29-летнего форварда, который оформил в товарищеском матче с США дубль, уже 24 гола за национальную команду.
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Экс-форвард «Зенита» Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы
Чемпионатвчера в 15:41
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
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Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста»
Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.
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Топ-3 составили овсянка, фрукты и белковые продукты Эксперты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг продуктов, которые лучше всего подходят для завтрака, сообщает "Комсомольская правда".
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Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
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Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
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Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
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Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини
Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
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Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
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Политика
Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернатора
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой критерий следует ввести для оценки эффективности работы губернатора.
Обновлено вчера в 22:15
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Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Здоровье
На Сахалине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад
Детский сад «Черемушки» в Южно-Сахалинске закрылся на карантин в результате подтвердившихся случаев заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов
По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Транспорт
Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту
Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить 9—10 декабря, заявили в руководстве предприятия «Крымская железная дорога».
Обновлено в 04:05
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Испания – Швеция: прогноз Анатолия Бышовца на матч квалификации Евро-2020
Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч отборочного цикла Евро-2020 Испания – Швеция.
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Легендарный академик Евгений Чазов отмечает 90-летие
Обновлено в 00:19
Общество
Число отличников ЕГЭ по литературе и географии выросло в Забайкалье
В пресс-службе уточнили, что 22 выпускника Забайкалья получили за ЕГЭ по литературе выше 81 балла, а семь школьников стали высокобалльниками за ЕГЭ по географии.
Обновлено в 00:59
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Сотрудницу АЛРОСА с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов
Предполагаемые участники преступной группы были задержаны сотрудниками СКР совместно с ФСБ 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. При обысках у подозреваемых также нашли более $2 млн и € 500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Политика
Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США
Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Атлетико» выделит 40 млн евро на трансфер хавбека «Бетиса»
Сумма возможного трансфера составит порядка 40 миллионов евро.
Обновлено в 03:43
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06