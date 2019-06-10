Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной ВенесуэлыСпорт-Экспресс вчера в 15:07

Нападающий "Ньюкасла" Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы. На счету 29-летнего форварда, который оформил в товарищеском матче с США дубль, уже 24 гола за национальную команду.

Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы

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