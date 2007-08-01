Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной ВенесуэлыSoccer.ru 15:17

Нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы. Форвард отметился дублем в товарищеском матче с командой США. Таким образом, на данный момент на счету Рондона 24 гола за национальную команду.

Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы

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