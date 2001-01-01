Футбол

Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной ВенесуэлыSoccer.ru вчера в 15:17

Нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы. Форвард отметился дублем в товарищеском матче с командой США. Таким образом, на данный момент на счету Рондона 24 гола за национальную команду.
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Сборная Венесуэлы разгромила США благодаря дублю Рондона

Спорт-Экспрессвчера в 16:16

Рондон стал лучшим бомбардиром сборной Венесуэлы

Советский спортвчера в 15:37

Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы

Soccer.ruвчера в 15:17

Экс-форвард «Зенита» Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы

Чемпионатвчера в 15:41

Дубль Рондона помог Венесуэле крупно обыграть США

Матч ТВвчера в 16:03

Дубль Рондона помог Венесуэле крупно обыграть США

Sportbox.RUвчера в 16:03

Экс-форвард «Рубина» Рондон стал лучшим бомбардиром сборной Венесуэлы

Sports.ruвчера в 15:12
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Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Политика

Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России

В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия

СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки

Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 01:35
Культура

Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не распоряжался не награждать академика Валерия Легасова, который принимал участие в расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС, званием Героя Социалистического труда, сообщает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Сломанный светофор стал причиной затора во Фрунзенском районе

Обновлено в 02:41
Теннис

Барти возглавила чемпионскую гонку WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 июня австралийка Эшли Барти, выигравшая «Ролан Гаррос», поднялась на первую строчку, чешка Маркета Вондроушова — на седьмую, британка Йоханна Конта — на девятую.
Обновлено в 01:41
Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

В Ульяновске утонули двое египтян

Обновлено в 02:00
Политика

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Происшествия

Самолёт Москва — Томск экстренно сел в Екатеринбурге

Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца

Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска

Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено вчера в 11:51
Общество

Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ

В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено 08 июня в 12:15
Транспорт

Стала известна дата запуска поездов по Крымскому мосту

Назарян уточнил, первые два поезда будут следовать по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды

В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Экономика

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Наука

75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

Человек употребляет в свой рацион до 70 тысяч частиц микропластика ежегодно, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 07 июня в 04:00
Кино

Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»

Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Общество

На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей

С апреля 2018 года специалистам центра удалось спасти и выпустить обратно в море четырех дельфинов.
Обновлено вчера в 20:14
Здоровье

Легендарный академик Евгений Чазов отмечает 90-летие

Обновлено в 00:19
Футбол

Рамос: «Азар - хороший вариант для усиления „Реала“»

Хороший вариант, чтобы усилить "Реал", - передает слова испанца Goal.com. Контракт Азара рассчитан на 5 лет.
Обновлено в 02:47
Космос

NASA назвало части Луны, в которые прибудут космические корабли

Обновлено вчера в 17:32
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Хосе Саломон Рондон
Венесуэльский футболист
венесуэльский футболист, нападающий футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион» и сборной Венесуэлы. Чемпион России, обладатель Кубка Венесуэлы и Суперкубка России.
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