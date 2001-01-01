Футбол

Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной ВенесуэлыSoccer.ru 15:17

5 фото
Нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы. Форвард отметился дублем в товарищеском матче с командой США. Таким образом, на данный момент на счету Рондона 24 гола за национальную команду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-форвард «Зенита» Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы

Чемпионат15:41

Экс-форвард «Рубина» Рондон стал лучшим бомбардиром сборной Венесуэлы

Sports.ru15:12

Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы

Soccer.ru15:17

Сборная Венесуэлы разгромила США благодаря дублю Рондона

Спорт-Экспресс16:16

Дубль Рондона помог Венесуэле крупно обыграть США

Матч ТВ16:03

Дубль Рондона помог Венесуэле крупно обыграть США

Sportbox.RU16:03

Рондон стал лучшим бомбардиром сборной Венесуэлы

Советский спорт15:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:40, Ашберн
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Общество

Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля

Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Общество

Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста

Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 10:18
Авто

Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Культура

Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»

Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 14:48
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания

Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.
Обновлено в 11:09
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Экономика

Ford рассчитался с российскими долгами

Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено в 12:05
Гаджеты

Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса

Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Футбол

Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко

Обновлено в 15:21
Политика

Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Политика

Спикер парламента Молдавии намерена обратиться в ЕСПЧ после решения КС

Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный в эфире телеканала RTR Moldova заявила, что в понедельник, 10 июня, намерена подписать обращение в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбой оценить решение Конституционного суда (КС) страны относительно роспуска законодательного органа республики.
Обновлено в 15:28
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Авто

Продажи сертифицированных автомобилей Volkswagen с пробегом в мае выросли на 15%

Обновлено в 06:00
Общество

В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов

Фермер из Астрахани Рустам Мудаев выкапывал яму под мусор и заметил в земле старинный бронзовый горшок.
Обновлено в 15:09
Политика

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Игры

E3 2019: состоялся анонс Elden Ring от From Software и Джорджа Мартина

Обновлено в 17:28
Спорт

Во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР

Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:36
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Политика

Украинские националисты пойдут на выборы в Раду единым блоком

Украинские националисты решили идти на выборы единым фронтом.
Обновлено в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосе Саломон Рондон
Венесуэльский футболист
венесуэльский футболист, нападающий футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион» и сборной Венесуэлы. Чемпион России, обладатель Кубка Венесуэлы и Суперкубка России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное