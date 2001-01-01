Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной ВенесуэлыSoccer.ru 15:17

Нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы. Форвард отметился дублем в товарищеском матче с командой США. Таким образом, на данный момент на счету Рондона 24 гола за национальную команду.

Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Общество Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".

Общество Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).

Авто Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.

Культура Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль» Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".

Гаджеты В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.

Происшествия В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.

Экономика Ford рассчитался с российскими долгами Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.

Гаджеты Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.

Футбол Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.

Политика Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом» «В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.

Политика Спикер парламента Молдавии намерена обратиться в ЕСПЧ после решения КС Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный в эфире телеканала RTR Moldova заявила, что в понедельник, 10 июня, намерена подписать обращение в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбой оценить решение Конституционного суда (КС) страны относительно роспуска законодательного органа республики.

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.

Общество В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов Фермер из Астрахани Рустам Мудаев выкапывал яму под мусор и заметил в земле старинный бронзовый горшок.

Политика НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Недвижимость Квартирам не хватает покупателей В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.

Спорт Во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает "Советский спорт".