Футбол
Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной ВенесуэлыSoccer.ru 15:17
Нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы. Форвард отметился дублем в товарищеском матче с командой США. Таким образом, на данный момент на счету Рондона 24 гола за национальную команду.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:40, Ашберн
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Общество
Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля
Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Общество
Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста
Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 10:18
Авто
Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Культура
Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»
Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 14:48
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания
Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.
Обновлено в 11:09
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Экономика
Ford рассчитался с российскими долгами
Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено в 12:05
Гаджеты
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Футбол
Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций
Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
Обновлено в 15:21
Политика
Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»
«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Политика
Спикер парламента Молдавии намерена обратиться в ЕСПЧ после решения КС
Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный в эфире телеканала RTR Moldova заявила, что в понедельник, 10 июня, намерена подписать обращение в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбой оценить решение Конституционного суда (КС) страны относительно роспуска законодательного органа республики.
Обновлено в 15:28
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы
Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Авто
Продажи сертифицированных автомобилей Volkswagen с пробегом в мае выросли на 15%
Обновлено в 06:00
Общество
В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов
Фермер из Астрахани Рустам Мудаев выкапывал яму под мусор и заметил в земле старинный бронзовый горшок.
Обновлено в 15:09
Политика
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Спорт
Во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР
Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:36
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Политика
Украинские националисты пойдут на выборы в Раду единым блоком
Украинские националисты решили идти на выборы единым фронтом.
Обновлено в 08:35