Футбол

Рондон стал лучшим бомбардиром сборной ВенесуэлыСоветский спорт 15:37

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Венесуэльский нападающий Саломон Рондон сделал дубль в товарищеском матче с США. Это его 23-й и 24-й голы за национальную команду рекорд для сборной Венесуэлы. Предыдущее лучше достижение принадлежало Джанкарло Мальдонадо и Хуану Аронго.
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