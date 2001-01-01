Футбол
Рондон стал лучшим бомбардиром сборной ВенесуэлыСоветский спорт 15:37
Венесуэльский нападающий Саломон Рондон сделал дубль в товарищеском матче с США. Это его 23-й и 24-й голы за национальную команду рекорд для сборной Венесуэлы. Предыдущее лучше достижение принадлежало Джанкарло Мальдонадо и Хуану Аронго.
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