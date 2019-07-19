Футбол

Рондон перешел в китайский «Далянь Ифан»Матч ТВ 04:03

Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон стал игроком китайского «Далянь Ифан».
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«Вест Бромвич» объявил об уходе Рондона в «Далянь Ифан»

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Экс-форвард «Зенита» стал игроком китайского «Далянь Ифан»

Нева Спорт04:03

Бывший нападающий «Зенита» Рондон продолжит карьеру в «Далянь Ифан»

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Бывший форвард «Зенита» Рондон перешел в «Далянь Ифан»

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Sports.ru03:43

Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон перешёл в китайский клуб за 18,3 млн евро

Спорт БИЗНЕС Online04:27
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика

Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области

Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.
Обновлено в 09:07
Происшествия

После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков

По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
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Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского

Обновлено в 09:05
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Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал Иосифа Сталина

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Армия и оружие

Штаты могли сбить собственный беспилотник, считают в Иране

В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что беспилотник начал выполнять плановое наблюдение еще до того, как американский корабль вошел в Ормузский пролив.
Обновлено в 09:50
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Театры

Чурикова госпитализирована после травмы во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня", доставлена в одну из московских больниц.
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие

Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
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Киев предложил обменять Вышинского на Сенцова

Обновлено вчера в 18:00
Финансы

Евро снижается на фоне усиления ожиданий скорого снижения ставки ЕЦБ

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс на банковской конференции в четверг сказал, что при низких ставках и инфляции чиновники не могут позволить себе взять паузу в ожидании проявления экономических проблем и должны принимать превентивные меры.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Героиню текста «Батеньки» выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Героиню текста издания «Батенька, да вы трансформер» о героиновой зависимости Анну Глазову отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает «МБХ Медиа».
Обновлено в 07:30
Политика

СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 00:55
Происшествия

Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Кино

Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия

Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге

Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Экономика

Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России

Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Военные следователи допросят генерала ФСБ Ткачева по заявлению Шестуна

Военные следователи опросят в рамках доследственной проверки по фактам коррупции начальника Управления "К" ФСБ РФ генерал-майора Ивана Ткачева.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Спортивный автомобиль врезался в толпу подростков в Великобритании

Автомобильные гонки, проводившиеся в британском Стивенидже, завершились трагедией — два спорткара столкнулись между собой и один из них вылетел в толпу зрителей.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
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Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи

Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
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Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

В Чехии сравнили тайную тюрьму СБУ в Мариуполе с действиями нацистов

Экс-глава полиции Чехии, а в настоящее время президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны сравнил действия украинских властей с политикой нацистов.
Обновлено в 09:21
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«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев считает, что ВСУ будут полностью разбиты в случае атаки на Донбасс или Крым.
Обновлено в 10:00
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В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
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В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса

В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
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BMW назначил нового главу компании

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Хосе Саломон Рондон
Венесуэльский футболист
венесуэльский футболист, нападающий футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион» и сборной Венесуэлы. Чемпион России, обладатель Кубка Венесуэлы и Суперкубка России.
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи».
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