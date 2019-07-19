Футбол
Рондон перешел в китайский «Далянь Ифан»Матч ТВ 04:03
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Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон перешёл в китайский клуб за 18,3 млн евро
Спорт БИЗНЕС Online04:27
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика
Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области
Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.
Обновлено в 09:07
Происшествия
После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков
По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал Иосифа Сталина
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Штаты могли сбить собственный беспилотник, считают в Иране
В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что беспилотник начал выполнять плановое наблюдение еще до того, как американский корабль вошел в Ормузский пролив.
Обновлено в 09:50
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Театры
Чурикова госпитализирована после травмы во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня", доставлена в одну из московских больниц.
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
Политика
Киев предложил обменять Вышинского на Сенцова
Обновлено вчера в 18:00
Финансы
Евро снижается на фоне усиления ожиданий скорого снижения ставки ЕЦБ
Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс на банковской конференции в четверг сказал, что при низких ставках и инфляции чиновники не могут позволить себе взять паузу в ожидании проявления экономических проблем и должны принимать превентивные меры.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Героиню текста «Батеньки» выпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Героиню текста издания «Батенька, да вы трансформер» о героиновой зависимости Анну Глазову отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает «МБХ Медиа».
Обновлено в 07:30
Политика
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 00:55
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Военные следователи допросят генерала ФСБ Ткачева по заявлению Шестуна
Военные следователи опросят в рамках доследственной проверки по фактам коррупции начальника Управления "К" ФСБ РФ генерал-майора Ивана Ткачева.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Спортивный автомобиль врезался в толпу подростков в Великобритании
Автомобильные гонки, проводившиеся в британском Стивенидже, завершились трагедией — два спорткара столкнулись между собой и один из них вылетел в толпу зрителей.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Политика
Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи
Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
В Чехии сравнили тайную тюрьму СБУ в Мариуполе с действиями нацистов
Экс-глава полиции Чехии, а в настоящее время президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны сравнил действия украинских властей с политикой нацистов.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев считает, что ВСУ будут полностью разбиты в случае атаки на Донбасс или Крым.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
Обновлено в 09:02
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Авто
BMW назначил нового главу компании
Обновлено вчера в 15:51