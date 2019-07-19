Футбол

Рондон перешел в китайский «Далянь Ифан»Sportbox.RU 04:03

Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон стал игроком китайского «Далянь Ифан».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Бывший форвард «Зенита» Рондон перешел в «Далянь Ифан»

Спорт-Экспресс04:00

Экс-форвард «Зенита» стал игроком китайского «Далянь Ифан»

Нева Спорт04:03

Бывший нападающий «Зенита» Рондон продолжит карьеру в «Далянь Ифан»

ProstoProSport04:25

Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон перешёл в китайский клуб за 18,3 млн евро

Спорт БИЗНЕС Online04:27

Рондон перешел в «Далянь Ифан»

Soccer.ru03:55

«Вест Бромвич» подтвердил переход Рондона в «Далянь Ифан»

Sports.ru03:43

«Вест Бромвич» объявил об уходе Рондона в «Далянь Ифан»

Чемпионат03:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 07:06, Вашингтон
Политика

Гендиректора «Рустави 2» уволили

Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Общество

На Приморье надвигается тайфун «Данас»

Обновлено вчера в 05:26
Шоу-бизнес

Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва»

По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
Обновлено в 05:19
Происшествия

8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево

Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:42
Происшествия

РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха

18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Религия

В Москве построят современный храм со стеклянной стеной

Православный храм в современном стиле со стеклянной стеной появится в долине реки Сетунь на западе Москвы, рассказали в пятницу в Москомархитектуры.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся

За кулисами Лолита рассказала репортерам, что они с Дмитрием действительно не разводились – никто из них так и не подал заявление в загс.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии

Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Политика

В агентстве ТАСС сменится главный редактор

Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.
Обновлено в 06:29
Политика

Меркель назвала свое здоровье личным вопросом

Обновлено в 06:41
Экономика

Highland Gold во 2 квартале увеличила производство почти на 1%

Средняя цена реализации золота за отчетный период составила 1 309 долларов США за унцию во 2 квартале и 1308 долларов США за унцию в 1 полугодии 2019 г. Компания подтверждает годовой прогноз производства 290 000 - 300 000 унций золота и золотого эквивалента.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

На грани развода: мужа певицы Глюкозы заметили в ресторане с брюнеткой

Еще в начале года Александра заметили в ресторане на Новой Риге в компании эффектной брюнетки.
Обновлено вчера в 07:58
Музыка

Бейонсе выпустила альбом, посвященный новому «Королю Льву»

Обновлено в 02:28
Политика

Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада

Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.
Обновлено в 04:44
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Кино

В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»

На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Игры

У Rebel Galaxy Outlaw появилась дата РС-релиза: 13 августа

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Обращение СПЧ в Мосгоризбирком назвали фальсификацией

Член комиссии по избирательным правам назвал произошедшее примером действительных фальсификаций, требования либеральной общественности — выходящими за рамки закона, а все это вместе — звеньями одной цепи.
Обновлено в 05:40
Общество

В РПЦ воспротивились электронным паспортам

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:35
Кино

Эдвард Ферлонг сыграет Джона Коннора в новом «Терминаторе»

Российская премьера «Терминатор: Темные судьбы» запланирована на 31 октября 2019 года. Режиссером фильма стал Тим Миллер (" Дэдпул").
Обновлено в 03:39
Общество

В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном

Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
Политика

Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России

В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook по требованию ведомства удалила изображение со свастикой на гербе России.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Театры

На закрытии Чеховского фестиваля покажут премьеру Робера Лепажа

Мировую премьеру спектакля «Семь притоков реки Ота» в постановке канадского режиссера Робера Лепажа представят на закрытии XIV Международного театрального фестиваля им. Чехова.
Обновлено в 04:39
Культура

Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей

Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой

Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Общество

Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом

Обновлено в 03:17
ещё по теме
Хосе Саломон Рондон
Венесуэльский футболист
венесуэльский футболист, нападающий футбольного клуба «Вест Бромвич Альбион» и сборной Венесуэлы. Чемпион России, обладатель Кубка Венесуэлы и Суперкубка России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное