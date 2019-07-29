Футбол
Роналду заявил, что скучает по «Реалу»ProstoProSport 14:26
Сегодня, 29 июля, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Мадрид, где получил награду «Легенда» от газеты Marca за достижения в своей спортивной карьере. По окончании мероприятия 33-летний португалец заявил, что скучает по «Реалу», в составе которого выступал почти десять лет.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Политика
В Грузии пройдет митинг за нормализацию отношений с Россией
Партия «Альянс патриотов Грузии» готовится к проведению в Батуми митинга за нормализацию отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
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Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Политика
В России заявили о готовности возобновить полеты на Украину
Росавиация выразила готовность начать полноформатные переговоры с соответствующими ведомствами Украины о возобновлении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 09:29
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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Хоккей
Гусев подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси»
Как сообщает пресс-служба клуба, Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт.
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Армия и оружие
Россия и Иран договорились о расширении военного сотрудничества
Командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади, прибывший с официальным визитом в РФ, заявил о подписании данного документа, отметив, что это "первый меморандум о взаимопонимании подобного рода".
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено в 13:02
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Космос
Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео
Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено в 14:39
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Индия купила партию российских авиационных ракет
Москва и Нью-Дели подписали соглашение на поставку Индии партии российских авиационных ракет Р-27, которыми будут вооружаться истребители Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил, сообщает информационное агентство АНИ.
Обновлено в 15:05
Политика
В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске
Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:16
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Гаджеты
В Россию едет смартфон Meizu 16Xs
Обновлено в 06:53
Происшествия
ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Политика
Лавров встретился с представителем генсека ООН по Ираку
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял находящуюся в Москве спецпредставительницу генерального секретаря ООН по Ираку, главу Миссии ООН по содействию Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
Обновлено в 14:15