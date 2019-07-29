Сегодня, 29 июля, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Мадрид, где получил награду «Легенда» от газеты Marca за достижения в своей спортивной карьере. По окончании мероприятия 33-летний португалец заявил, что скучает по «Реалу», в составе которого выступал почти десять лет.

Роналду заявил, что скучает по «Реалу»

Политика В Грузии пройдет митинг за нормализацию отношений с Россией Партия «Альянс патриотов Грузии» готовится к проведению в Батуми митинга за нормализацию отношений России и Грузии.

Происшествия Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.

Футбол Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара» Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.

Политика В России заявили о готовности возобновить полеты на Украину Росавиация выразила готовность начать полноформатные переговоры с соответствующими ведомствами Украины о возобновлении авиасообщения с Россией.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Армия и оружие Россия и Иран договорились о расширении военного сотрудничества Командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади, прибывший с официальным визитом в РФ, заявил о подписании данного документа, отметив, что это "первый меморандум о взаимопонимании подобного рода".

Происшествия В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Космос Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.

Шоу-бизнес Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Политика В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы» Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».

Политика Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Индия купила партию российских авиационных ракет Москва и Нью-Дели подписали соглашение на поставку Индии партии российских авиационных ракет Р-27, которыми будут вооружаться истребители Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил, сообщает информационное агентство АНИ.

Политика В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Политика На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост "Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".

Политика Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.

Происшествия ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.

Экономика Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.