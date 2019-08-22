Футбол
Роналду заявил, что не против пообедать с МессиRT на русском 02:20
В свою очередь, Месси уже говорил, что у него возникли проблемы, когда я покинул Примеру, потому что это было соперничество, которое он ценит. Месси делает меня лучше, и наоборот. У нас отличные профессиональные отношения, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет.
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Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных
На месте пожара находятся 153 К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.
Обновлено в 08:14
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала подросшего сына от Владислава Радимова
50-летняя певица позирует с Никитой на берегу океана. Мальчик заметно вырос и очень похож на своего отца - футболиста Владислава Радимова.
Обновлено в 08:55
Политика
В Донецке в День флага РФ подняли российский триколор
Дончане сегодня утром увидели флаг РФ вместо государственного флага Донецкой Народной Республики над зданиями в центре города.
Обновлено в 04:02
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Технологии
Volocopter показал первое коммерческое аэротакси, у него 18 винтов
Немецкий стартап Volocopter представил окончательный дизайн своей первой модели аэротакси - VoloCity.
Обновлено в 03:55
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Футбол
РФС продал 16 тыс. билетов на матч Россия — Казахстан
Напомним, отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана пройдёт 9 сентября в Калининграде.
Обновлено в 05:48
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Хоккей
«Авангард» опубликовал эскизы новой «Арены Омск»
Обновлено в 05:58
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Армия и оружие
В СБ ООН обсудят ракетные разработки США
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал ТАСС, что РФ вместе с КНР запросили заседание СБ ООН в связи с заявлениями американской стороны о планах по разработке и размещению ракет срееднего радиуса действий.
Обновлено вчера в 01:54
Армия и оружие
Российские летчики могут получить компактные автоматы
Обновлено в 03:21
Общество
Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Нижегородской области нашли девочку, пропавшую четыре дня назад
Пятилетняя девочка, заблудившаяся в воскресенье в лесу у села Степановка Нижегородской области, найдена живой на четвертые сутки поиска.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено вчера в 23:37
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s
Компания Samsung анонсировала обновленные версии своих смартфонов Galaxy A50 и A30 – Galaxy A30s и Galaxy A50s.
Обновлено в 08:37
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
Путин призвал обеспечить шахтёрам РФ безопасные условия труда
Президент указал на недопустимость погони «за миллионами тонн добычи в ущерб природе» и призвал власти угледобывающих регионов отслеживать, есть ли в регионах работа для членов семей работников угледобывающей отрасли, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтёрских городов.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Экономика
Заявки по безработице в США сократились до минимума за 4 недели
Количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось сильнее, чем ожидалось, и достигло минимума за четыре недели.
Обновлено в 08:54
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05