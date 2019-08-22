Футбол

Роналду заявил, что не против пообедать с МессиRT на русском 02:20

В свою очередь, Месси уже говорил, что у него возникли проблемы, когда я покинул Примеру, потому что это было соперничество, которое он ценит. Месси делает меня лучше, и наоборот. У нас отличные профессиональные отношения, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет.
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Роналду готов пообедать с Месси

Sport24.ru01:28

Роналду выразил готовность пообедать с Месси

Чемпионат03:10

Роналду заявил, что не против пообедать с Месси

RT на русском02:20

Роналду не против пообедать с Месси

Спорт-Экспресс02:41

Криштиану Роналду: «Никогда не обедал с Месси, но почему бы не сделать это в будущем?»

Матч ТВ01:51

Криштиану Роналду: «Никогда не обедал с Месси, но почему бы не сделать это в будущем?»

Sportbox.RU01:51

Роналду: «Соперничество с Месси делает меня лучше, и наоборот»

Soccer.ruвчера в 20:49
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Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

Евросоюз выступил против возвращения России в G8

Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое

Обновлено вчера в 17:32
Футбол

Тамез отказался от перехода в «Спартак»

Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.
Обновлено в 04:51
Политика

В Великобритании снимут сериал о Путине

Британский Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального сериала про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина озвучила причины расставания с Егором Кончаловским

Любовь Толкалина много лет прожила в фактическом браке с режиссером Егором Кончаловским.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Политика

Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Общество

Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину

Обновлено в 06:00
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»

По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Здоровье

Желтые ногти расскажут о многих болезнях

Если ваши ногти внезапно пожелтели, это может рассказать о многих болезнях.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Вагоны сошли с рельсов из-за размыва дождями путей в Прикамье

Вагоны опрокинулись из-за размытого дождями железнодорожного полотна. Сейчас сотрудники железной дороги пытаются укрепить размытые пути.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Обновлено вчера в 04:44
Кино

Актер из «Крестного отца» рассказал о сексе в 15 лет с Мэрилин Монро

Обновлено в 07:23
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В челябинских Карталах простились с убитой женой депутата

В южноуральском городе Карталы простились с супругой депутата городского округа Локомотивный Азата Зарипова, задержанного за её убийство.
Обновлено в 05:55
Наука

ВОЗ оценила влияние микропластика в питьевой воде на здоровье

Согласно исследованию ВОЗ, которое обобщает последние данные о микропластике в питьевой воде, частицы размером более 150 микрометров вряд ли будут поглощаться организмом человека, а поглощение более мелких частиц будет ограниченным.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Екатеринбурге решается вопрос об аресте двух полицейских за изнасилование задержанной

Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:16
Общество

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.
Обновлено в 03:32
Культура

Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал слова Лайме Вайкуле о конфликте с ним.
Обновлено в 01:07
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Мощнейший взрыв прогремел на газовой заправке в Чечне

Сбить пламя не получилось, а спустя несколько минут прогремел мощный взрыв, камня на камне не оставивший от заправки.
Обновлено в 05:57
Кино

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года

Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено в 04:24
Здоровье

Депутат Госдумы предложил изменить порядок расчета зарплат врачей

Расчет заработных плат врачам необходимо изменить, заявил в интервью РИА «Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Обновлено вчера в 21:50
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