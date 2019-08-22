В свою очередь, Месси уже говорил, что у него возникли проблемы, когда я покинул Примеру, потому что это было соперничество, которое он ценит. Месси делает меня лучше, и наоборот. У нас отличные профессиональные отношения, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет.

Роналду заявил, что не против пообедать с Месси

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Политика Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р» Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Политика Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.

Происшествия Самолет A321 уберут с места аварийной посадки 23 августа Самолет A321 «Уральских авиалиний» подготовлен к эвакуации с места экстренной посадки. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Политика В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.

Политика Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.

Общество Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».

Транспорт Станции Сокольнической линии метро откроют на три дня раньше срока Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Происшествия Суд отказался продлить арест Навального из-за госпитализации Симоновский районный суд Москвы отказался продлевать арест оппозиционеру Алексею Навальному.

Происшествия При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.

Политика Зеленский поблагодарил Джонсона за позицию по возвращению России в G8 Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном поблагодарил его за позицию по возможному возвращению России в G8.

Политика Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Кино Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures Инициативная группа создала страницу на Facebook, посвященную штурму офиса компании Sony Pictures с целью спасения любимого супергероя.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.