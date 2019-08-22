Футбол
Роналду заявил, что не против пообедать с МессиRT на русском 02:20
В свою очередь, Месси уже говорил, что у него возникли проблемы, когда я покинул Примеру, потому что это было соперничество, которое он ценит. Месси делает меня лучше, и наоборот. У нас отличные профессиональные отношения, потому что мы переживаем одни и те же моменты уже 15 лет.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Здоровье
Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке
Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Хабаровском крае возросло количество подтопленных поселков
По состоянию на 22 августа, в Хабаровском крае из-за прохождения циклонов и дождевого паводка в 54 населенных пунктах был подтоплен 31 жилой дом с населением 70 человек, 468 приусадебных участков, 432 участка земли и примерно 1800 дачных участков.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Технологии
В Иркутской области впервые в мире внедрили чипы с Wi-Fi в протезы
Три инвалида из Ангарска и Иркутска стали первыми в мире, в чьи высокотехнологичные протезы внедрили чипы, позволяющие передавать данные о процессе реабилитации и техническом состоянии ТСР в сеть Интернет.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Глава НАСА считает, что ядерный двигатель - будущее в освоении космоса
Глава НАСА Джим Брайденстайн сказал, что следующий гигантский скачок человечества может быть осуществлен с помощью двигателей на ядерной технологии следующего поколения.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Почти 400 человек не могут вылететь из Томска из-за тумана
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»
Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы
Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:48
Космос
Ученые стали на шаг ближе к разгадке тайны метана на Марсе
Исследователи сделали важный шаг вперед на пути к разгадке природы таинственного источника метана на Марсе, уточнив оценки количества этого газа в атмосфере планеты и динамику изменения его концентрации.
Обновлено в 01:27
Общество
Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей
Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Пострадавшая в бассейне в Турции девочка из России впала в кому
Девочка едва не утонула в бассейне. Врачи борются за жизнь маленькой россиянки, которая пострадала на отдыхе в Турции.
Обновлено 20 августа в 05:45
Культура
В Самаре покажут концерт Мюнхенского баховского хора
22 августа в 18.30 в Самарской филармонии в рамках проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал" покажут концерт Мюнхенского баховского хора и Российского государственного камерного оркестра под управлением Хансйорга Альбрехта (12+).
Обновлено в 01:52
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Пожар на теплоходе в Петербурге: погиб человек
Всего с теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Пожар уже удалось локализовать.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Спрос на Гренландию после долгого перерыва начал расти
Трамп не упустил шанс напомнить об этом датчанам: «Я считаю, что это хорошая идея, поскольку Дания теряет из-за этого 700 млн долларов в год».
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51