Футбол
Роналду заявил, что может закончить карьеру в следующем годуМК-Спорт 05:08
Возможно, что закончу карьеру в следующем году, хотя и не исключаю, что могу играть и до 40 лет.
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Роналду: «Я могу как завершить карьеру в следующем году, так и играть до 41 года»
Sport24.ruвчера в 22:39
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине.
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Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
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Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
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Кино
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Политика
Трамп отменил визит в Данию из-за ее отказа продать Гренландию
Президент США Дональд Трамп решил отложить запланированный на 2 сентября визит в Данию, где намеревался провести переговоры с премьер-министром этой страны Метте Фредериксен.
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Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Космос
Роботу «Федору» дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС
Программа экспериментов по управлению роботом "Федором" на борту Международной космической станции включает работу с отверткой и огнетушителем, сообщил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко.
Обновлено в 08:28
Транспорт
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Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
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В посольстве РФ рассказали о состоянии похищенных в Камеруне россиян
Дипломат уточнил, что захваченные россияне занимали должности капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено в 08:09
Кино
Зигзаги судьбы актера Виктора Авилова, графа Монте-Кристо
Говорят, что на здоровье актера пагубно сказалась одна из последних его ролей – Воланда в «Мастере и Маргарите».
Обновлено в 05:43
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Toyota Land Cruiser может уйти с рынка США
Как сообщает портал «Speedme.ru», под сокращение может попасть и легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser, по крайней мере, на североамериканском рынке.
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В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФС
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Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
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«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
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Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России
Жителей европейской части России предстоящий сентябрь порадует бабьим летом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 21 августа.
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Спецпредставитель США по КНДР опроверг свое назначение послом в России
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган опроверг свое возможное назначение на должность посла в России.
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В Челябинской области депутат расстрелял жену
В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
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Футбол
Данил Круговой официально стал игроком «Зенита»
В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита». Игрок перешёл в «Уфу» в июле 2018 года.
Обновлено в 08:00