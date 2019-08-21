Футбол

Роналду заявил, что может закончить карьеру в следующем годуМК-Спорт 05:08

Возможно, что закончу карьеру в следующем году, хотя и не исключаю, что могу играть и до 40 лет.
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Криштиану Роналду: «Возможно, завершу карьеру в следующем году. А могу и до 40 доиграть»

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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